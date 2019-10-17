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"Тебя запомнят как дьявола": Эрдоган выкинул оскорбительное письмо Трампа в урну

15:23
  • четверг
  • 17 октября 2019

В России послание американского лидера назвали необычным

Президент Турции Реджеп Эрдоган выкинул послание американского лидера Дональда Трампа, в котором последний просит союзника по НАТО пойти на переговоры с курдами.

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Как пишет argumenti.ru со ссылкой на BBC, источники в правительственных кругах Турции сообщили, что Эрдоган получил письмо Трампа, прочел его, а потом выбросил в урну. Послание было отправлено 9 октября. Ответом на него стал приказ президента Турции о начале операции "Источник мира".

Содержание письма ранее опубликовали американские СМИ. Его подлинность уже подтвердили в Белом доме. В письме Трамп в свойственном для его блога в твитере стиле письма грозит разрушить экономику союзника по НАТО и просит Эрдогана "не строить из себя крутого парня". Президент Турции также называется "дураком" и "дьяволом".

"История будет благосклонна, если ты сделаешь это правильным и гуманным способом. Но она запомнит тебя как дьявола, если не произойдет ничего хорошего. Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!" - написал Трамп.

 

В Анкаре сочли, что письмо Трампа "лишено дипломатической вежливости". Удивились содержанию также и в России. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стиль послания "весьма необычный" для уровня переписки между главами государств.

Видео: Трамп сыронизировал о сотрудничестве России и Сирии

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