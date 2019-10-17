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Хелен Хант госпитализировали после страшного ДТП

15:35
  • четверг
  • 17 октября 2019

Ее машина перевернулась

56-летнюю актрису Хелен Хант госпитализировали после того, как ее автомобиль попал в аварию в Лос-Анджелесе. 
В ДТП погиб еще один "пьяный мальчик". Теперь под Кировом

Как передает TMZ, обладательница "Оскара" сидела на заднем сиденье джипа, который завалился на бок при столкновении с другим автомобилем. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель второй машины.

Хелен Хант доставили в медицинский центр в Беверли-Хиллз с жалобами на боли. Через несколько часов актриса вышла из клиники. Ее представитель сказал, что она находится в шоке от произошедшего, но не получила серьезных травм. 

Информация о состоянии водителей автомобилей выясняется. Никого из них, как пишут журналисты, не подозревают в вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

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