Хелен Хант госпитализировали после страшного ДТП

Ее машина перевернулась

56-летнюю актрису Хелен Хант госпитализировали после того, как ее автомобиль попал в аварию в Лос-Анджелесе.

Как передает TMZ, обладательница "Оскара" сидела на заднем сиденье джипа, который завалился на бок при столкновении с другим автомобилем. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель второй машины.

Хелен Хант доставили в медицинский центр в Беверли-Хиллз с жалобами на боли. Через несколько часов актриса вышла из клиники. Ее представитель сказал, что она находится в шоке от произошедшего, но не получила серьезных травм.

Информация о состоянии водителей автомобилей выясняется. Никого из них, как пишут журналисты, не подозревают в вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.