ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стадионы лучше: лидер "Океана Эльзы" разочаровался в Раде и Зеленском

15:26
  • четверг
  • 17 октября 2019

Музыканту надоели декларации без дел

Выступать на стадионе гораздо интереснее, чем работать в Верховной раде Украины. Лидера группы "Океан Эльзы" - а по совместительству и партии "Голос" - Святослава Вакарчука разочаровала парламентская деятельность.
Вакарчук повеселил московских гостей на мероприятии у "водочного олигарха"

Вакарчук признался, что шел в раду "за положительными эмоциями". Но их оказалось не так уж много.

"Считаю ли я Верховную раду лучшим местом на земле? Конечно, нет. Например, в студии, на концерте или на стадионе мне точно приятнее", — рассказал музыкант изданию "Украинская правда".

Свою партию Вакарчук не считает ее ни оппозицией, ни коалицией – он называет ее "надпозиция". Его соратники готовы поддерживать любые прогрессивные идеи, которые предлагает президент страны, правительство или парламентское большинство. Но к сожалению лидера "Голоса", трудно делать выводы – так как звучат декларации, а реальных дел пока не видно.

Читайте также:
Новости по теме
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.