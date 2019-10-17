Стадионы лучше: лидер "Океана Эльзы" разочаровался в Раде и Зеленском

Музыканту надоели декларации без дел

Выступать на стадионе гораздо интереснее, чем работать в Верховной раде Украины. Лидера группы "Океан Эльзы" - а по совместительству и партии "Голос" - Святослава Вакарчука разочаровала парламентская деятельность.

Вакарчук признался, что шел в раду "за положительными эмоциями". Но их оказалось не так уж много.

"Считаю ли я Верховную раду лучшим местом на земле? Конечно, нет. Например, в студии, на концерте или на стадионе мне точно приятнее", — рассказал музыкант изданию "Украинская правда".

Свою партию Вакарчук не считает ее ни оппозицией, ни коалицией – он называет ее "надпозиция". Его соратники готовы поддерживать любые прогрессивные идеи, которые предлагает президент страны, правительство или парламентское большинство. Но к сожалению лидера "Голоса", трудно делать выводы – так как звучат декларации, а реальных дел пока не видно.