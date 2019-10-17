В России предотвратили теракты по наводке США

Американцы передавали конкретную информацию, рассказали в ФСБ

США помогли России предотвратить несколько терактов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны", - заявил он (цитата по РИА Новости). Бортников не стал уточнять подробности, отметив, что с начала года в России предотвратили 39 терактов.

По его словам, США и Россия продолжают обмениваются информацией о готовящихся терактах и помогают друг другу в расследовании уже случившихся атак.

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