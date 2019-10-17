"Бомба": эротичный танец Лободы на столе взорвал Сеть

Певица готовится к концерту

36-летняя певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео с репетиции, где она исполняет эффектный танец на столе.

Лобода танцует на столе в обтягивающем трико и массивных ботинках. Она выполняет эротичные движения, снимает с головы танцора шляпу и надевает на себя, а также садится на стул и свешивается со стола. Во время этого трюка певицу поддерживает один из танцоров, но все равно кажется, что она в любую секунду может упасть.

"Хочу на концерт! Будут новые треки! А ты будешь?" - подписала видео Лобода, имея в виду свое выступление, которое состоится в Москве 19 октября.

Поклонникам пришелся по душе танец Лободы. Правда, некоторых поклонников напугал ее трюк со стулом. Ряд придирчивых фанатов заметил, что певица чрезмерно похудела за последнее время.

- Бомба.

- Главное, чтобы стул крепче держали, а то не дай Бог...

- Блин, так боялась, что со стула чубарыхнется.

- Ой как страшно со стулом! Вы герой!

- Феномен! Вроде ничего не делает особенного, а магия движений завораживает! Это и есть секрет артиста.

- Слишком худая. Ей бы чуток вес набрать, вообще будет конфеткой.

Ранее певица Алла Пугачева благословила свою давнюю подругу Светлану Лободу петь для всей страны. "Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени", - заявила Примадонна, указывая на смущенную Лободу.