Проклятье Трампа: умер конгрессмен – организатор импичмента президента США

Американский лидер в свое время жестко критиковал председателя спецкомитета

Председатель спецкомитета Палаты представителей конгресса США по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс скончался на 69 году жизни. Конгрессмен-демократ вел дело об импичменте американского президента Дональда Трампа.

По данным Associated Press, Каммингс был ключевой фигурой в организации импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Поводом, который использовали однопартийцы конгрессмена, были переговоры Трампа с президентом Украины Зеленским – якобы, американский лидер оказывал давление на коллегу. Глава Белого дома, в свою очередь, жестко критиковал конгрессмена.

Элайджа Каммингс долго болел, в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе он проходил лечение. Вернуться на работу он не смог – политик скончался в ночь на 17 октября.