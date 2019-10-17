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Проклятье Трампа: умер конгрессмен – организатор импичмента президента США

15:59
  • четверг
  • 17 октября 2019

Американский лидер в свое время жестко критиковал председателя спецкомитета

Председатель спецкомитета Палаты представителей конгресса США по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс скончался на 69 году жизни. Конгрессмен-демократ вел дело об импичменте американского президента Дональда Трампа.
Встреча Трампа с членами Конгресса закончилась скандалом

По данным Associated Press, Каммингс был ключевой фигурой в организации импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Поводом, который использовали однопартийцы конгрессмена, были переговоры Трампа с президентом Украины Зеленским – якобы, американский лидер оказывал давление на коллегу. Глава Белого дома, в свою очередь, жестко критиковал конгрессмена.

Элайджа Каммингс долго болел, в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе он проходил лечение. Вернуться на работу он не смог – политик скончался в ночь на 17 октября.

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