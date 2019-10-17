Уборщица вытерла лицо полотенцем и осталась без глаза (фото)

Трагедия произошла на отдыхе в Турции

45-летняя уборщица из Великобритании Клэр Уиллис лишилась глаза, находясь на отдыхе в Турции с мужем и двумя детьми.

Женщина вытирала лицо полотенцем, когда услышала хлопок, а затем почувствовала жуткую боль. Он устремилась к зеркалу и поняла, что не видит ничего правым глазом, хотя он выглядел как обычно, было только небольшое покраснение.

"Я думала, глазное яблоко выпало из глазницы, настолько было больно", - поделилась Уиллис.

Женщину экстренно отвезли в больницу, где ей диагностировали разрыв роговицы. Туристке наложили повязку и рекомендовали в срочном порядке вернуться на родину, чтобы продолжить лечение.

Когда британские медики сняли повязку, то они ужаснулись: веки склеились гноем, а на месте глаза было желтое образование. В глазное яблоко попала инфекция. Врачи девять дней боролись с заражением, однако не смогли спасти глаз.

Клэр пришлось научиться видеть мир одним глазом. "Я была похожа на актера массовки из "Ходячих мертвецов". Поэтому даже бросила работу в школе, чтобы не пугать детей", - рассказала женщина.

Спустя время женщине вставили глазной протез, который никак не отличается от настоящего глаза. Однако женщина все равно может видеть только левым.