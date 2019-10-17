Видео пусков баллистических и крылатых ракет под руководством Путина

Минобороны показало, как проходили учения "Гром"

Российские военнослужащие в четверг провели пуски баллистических и крылатых ракет. Учения прошли под руководством верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина. Управление велось из Национального центра управления обороной.

Тренировка, в которой приняли участие средства наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания, прошла в рамках стратегических учений "Гром-2019". ТВЦ.RU публикует видео тренировки военных.

Как сообщили в Минобороны, подводные лодки осуществили пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области. Надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски ракет "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

К выполнению задач также привлекались комплексы "Искандер" и самолеты дальней авиации Ту-95МС. Последние выполнили пуски ракет по наземным целям на полигонах "Пембой" в Коми и "Кура" на Камчатке.

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