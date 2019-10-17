ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Известная голливудская актриса-долгожитель умерла во сне

16:27
  • четверг
  • 17 октября 2019

В сентябре Джули Гибсон исполнилось 106 лет

В США скончалась актриса и певица Джули Гибсон. Известная артистка была долгожителем – в сентябре она отпраздновала свой 106-й день рождения.

Известная актриса умерла от рака
Умерла страдавшая от слабоумия звезда "Мстителей"
Красавица-чемпионка ММА умерла от инсульта в 32 года

Как сообщил двоюродный брат Гибсон – ДжонРоджерс – актриса умерла во сне в своем доме в Северном Голливуде 2 октября. Последние три года она была прикована к кровати. Несмотря на тяжелую болезнь, актриса до последнего продолжала петь.

Как пишет The Hollywood Reporter, Гибсон начинала карьеру как ведущая на радио, а позже она стала актрисой водевиля. Ее дебютом стал фильм 1941 года "Милая девушка". Спустя три года ей улыбнулась удача, и она получила первую крупную роль — Кэти в ленте "Счастливый ковбой". Всего Гибсон приняла участие в почти 30 проектах.

Читайте также:
Новости по теме
Актриса Джули Гибсон
Актриса Джули Гибсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.