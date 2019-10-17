Известная голливудская актриса-долгожитель умерла во сне

В сентябре Джули Гибсон исполнилось 106 лет

В США скончалась актриса и певица Джули Гибсон. Известная артистка была долгожителем – в сентябре она отпраздновала свой 106-й день рождения.

Как сообщил двоюродный брат Гибсон – ДжонРоджерс – актриса умерла во сне в своем доме в Северном Голливуде 2 октября. Последние три года она была прикована к кровати. Несмотря на тяжелую болезнь, актриса до последнего продолжала петь.

Как пишет The Hollywood Reporter, Гибсон начинала карьеру как ведущая на радио, а позже она стала актрисой водевиля. Ее дебютом стал фильм 1941 года "Милая девушка". Спустя три года ей улыбнулась удача, и она получила первую крупную роль — Кэти в ленте "Счастливый ковбой". Всего Гибсон приняла участие в почти 30 проектах.