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Организаторы "Евровидения" холодно встретили новости с Украины

16:30
  • четверг
  • 17 октября 2019

В Женеве заявили, что это дело Киева

Дискриминации в решении Киева о новых правилах отбора участников "Евровидения" нет, считают организаторы песенного конкурса. Каждый вещатель несет индивидуальную ответственность, а правила таких деталей не оговаривают, заявили в женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза.
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"Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год в песенном конкурсе "Евровидение", — пояснили организаторы агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что Киев решил не допустить к отбору украинских артистов, которые после 2014 года "осквернили" себя выступлениями в России. По мнению руководства ответственной за процесс Национальной общественной телерадиокомпании Украины, представлять Незалежную могут только исполнители, "разделяющие позицию и ценности украинского общества".

Новые правила отбора, установленные для участников с Украины, прокомментировали в Совете Федерации. По словам члена международного комитета Алексея Кондратьева, Киев наказывает своих артистов за призывы к дружбе с Россией.

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