Настоящий пограничник: Лукашенко наградили за охрану границ СНГ

Это признание выдающихся заслуг белорусского лидера

Александр Лукашенко показал себя настоящим пограничником. Выдающиеся заслуги президента Белоруссии в деле охраны границ Содружества независимых государств отмечены почетным знаком.

"Президент Белоруссии награжден высшей наградой Совета командующих, учрежденной главами государств, - нагрудным знаком "Почетный пограничник Содружества Независимых Государств", - сообщил председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Александр Манилов..

Заседание Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ прошло в Минске. По словам Манилова, решение о вручении Лукашенко нагрудного знака будет принято после согласования с белорусской стороной.

Знак "Почетный пограничник СНГ" был учрежден в 2007 году. В положении о награде отмечается, что это признание "выдающихся заслуг… в развитие пограничных ведомств и совершенствование службы по защите и охране внешних границ государств-участников Содружества". Александр Лукашенко - первый среди лидеров стран СНГ, удостоенный этой награды, передает ТАСС.