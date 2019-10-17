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Настоящий пограничник: Лукашенко наградили за охрану границ СНГ

16:50
  • четверг
  • 17 октября 2019

Это признание выдающихся заслуг белорусского лидера

Александр Лукашенко показал себя настоящим пограничником. Выдающиеся заслуги президента Белоруссии в деле охраны границ Содружества независимых государств отмечены почетным знаком.
Кремль посоветовал Лукашенко заняться делом

"Президент Белоруссии награжден высшей наградой Совета командующих, учрежденной главами государств, - нагрудным знаком "Почетный пограничник Содружества Независимых Государств", - сообщил председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Александр Манилов..

Заседание Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ прошло в Минске. По словам Манилова, решение о вручении Лукашенко нагрудного знака будет принято после согласования с белорусской стороной.

Знак "Почетный пограничник СНГ" был учрежден в 2007 году. В положении о награде отмечается, что это признание "выдающихся заслуг… в развитие пограничных ведомств и совершенствование службы по защите и охране внешних границ государств-участников Содружества". Александр Лукашенко - первый среди лидеров стран СНГ, удостоенный этой награды, передает ТАСС.

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