"Мягкая сила России": Путин оценил влияние специалистов ВГИК за рубежом

Президент поздравил коллектив вуза с юбилеем

Владимир Путин посетил старейший творческий вуз страны - Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. Знаменитому ВГИК в сентябре исполнилось 100 лет.

Президент осмотрел несколько учебных помещений института, в частности, мастерскую по изготовлению кукол, и ознакомился с процессом создания кукольного мультфильма, передает "ТВ Центр". Путин также пообщался со студентами выпускного курса. Они исполнили для президента композицию Давида Самойлова "Когда мы были на войне", стилизованную под казачью песню.

Путин похвалил молодых людей за мастерство, а студенты, в свою очередь, попросили главу государства сфотографироваться с ними. Президент также провел встречу с выдающимися выпускниками ВГИК, поздравив их со столетним юбилеем вуза. Путин подчеркнул, что ВГИК является "очень значимой частью нашего культурного ландшафта".

"Такое впечатление, что через ВГИК прошли все наиболее знаковые и любимые поколениями наших граждан: режиссеры, актеры, сценаристы, аниматоры, операторы. Все специалисты. Что тоже немаловажно - это то, что ваши специалисты работают как у нас в стране, так и за рубежом. Вы обучаете студентов из-за рубежа. Это всё с учетом качества образования ВГИК - все является, как сейчас модно говорить, серьезной мягкой силой российской. Поздравляю вас и желаю всего самого доброго", - заявил Путин.