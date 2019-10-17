У МГИМО появилась новая стратегия развития

Подробности поведал ректор Анатолий Торкунов

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал о новой стратегии развития одного из ведущих университетов страны, передает "ТВ Центр".

Вуз получил международные аккредитации и стал одним из самых востребованных в столице. Также МГИМО открыл новый кампус в Ташкенте. Расширяется и образовательная площадка в Женеве. Кроме того, начали свою работу несколько лицеев и лицейские классы в разных городах страны. Совсем недавно в университете начали готовить специалистов в области товарно-сырьевых и аграрных рынков, а также искусственного интеллекта и бизнес-информатики.

Также МГИМО открыл новый кампус в Ташкенте. Расширяется и образовательная площадка в Женеве. А сейчас ведутся переговоры об открытии филиала и в Азербайджане.

"Что касается открытия других... Мы давно ведем разговор с нашими бакинскими друзьями на этот счёт. В следующем году мы выйдем на совместную магистратуру с университетом - называется Дипломатическая академия. Очень хороший тоже университет. Я там бывал и лекции читал. Я думаю, это полезная работа. Но дано сейчас посмотреть по опыту Ташкента - как пойдёт это дело. Потому что это требует ресурсов больших, усилий больших", - объяснил Торкунов.