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У МГИМО появилась новая стратегия развития

18:06
  • четверг
  • 17 октября 2019

Подробности поведал ректор Анатолий Торкунов

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал о новой стратегии развития одного из ведущих университетов страны, передает "ТВ Центр".

Вуз получил международные аккредитации и стал одним из самых востребованных в столице. Также  МГИМО открыл новый кампус в Ташкенте. Расширяется и образовательная площадка в Женеве. Кроме того, начали свою работу несколько лицеев и лицейские классы в разных городах страны. Совсем недавно в университете начали готовить специалистов в области товарно-сырьевых и аграрных рынков, а также искусственного интеллекта и бизнес-информатики.

Также  МГИМО открыл новый кампус в Ташкенте. Расширяется и образовательная площадка в Женеве. А сейчас ведутся переговоры об открытии филиала и в Азербайджане.

"Что касается открытия других... Мы давно ведем разговор с нашими бакинскими друзьями на этот счёт. В следующем году мы выйдем на совместную магистратуру с университетом - называется Дипломатическая академия. Очень хороший тоже университет. Я там бывал и лекции читал. Я думаю, это полезная работа. Но дано сейчас посмотреть по опыту Ташкента - как пойдёт это дело. Потому  что это требует ресурсов больших, усилий больших", - объяснил Торкунов.

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