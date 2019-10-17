В Бескудниково по программе реновации построят Ледовый дворец

В проект планировки также включили строительство двух новых школьных зданий и четырех детских садов

В Бескудниково по программе реновации построят музыкальную школу и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом.

Как рассказал ТВЦ.RU начальник территориально проектно-планировочной мастерской Северного административного округа столицы ГБУ "ГлавАПУ" Станислав Мягков, в проект планировки микрорайонов 8 и 9 по программе реновации, который сейчас проходит процедуру публичных слушаний, включено строительство двух новых школьных зданий и четырех детских садов, в которые в общей сложности пойдут более 1,5 тысячи детей.

"Помимо этого, ребята смогут получить дополнительное образование в новой музыкальной школе. А для занятий спортом в районе появится ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) с ледовым дворцом – там время с пользой смогут провести и взрослые, и дети", – сообщил Мягков.

В границах данного проекта в программу реновации вошли 37 домов. На их месте построят современное жилье комфорт-класса. Первые этажи в домах будут нежилыми. В одном из них заработает центр госуслуг, в других откроются нужные людям предприятия: магазины, аптеки, детские кружки.

Помимо этого в программу благоустройства включен сквер имени Святослава Федорова, который находится за границами проектирования, и часть Бескудниковского бульвара. Также, в микрорайоне создадут новые двухполосные дороги и внутриквартальные проезды. Будет реконструирован Бескудниковский бульвар и переулок 800-летия Москвы.

Ранее Москве стартовали публичные слушания по шести проектам планировки по программе реновации. Они проходят в районах Бескудниковский, Западное Дегунино, Измайлово, Крюково, Фили-Давыдково и Покровское-Стрешнево.