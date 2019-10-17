55-летняя звезда сериалов умерла от рака

Поклонники собирали деньги на лечение артистки

Звезда британского сериала "Ферма Эммердейл", 55-летняя Лия Брекнелл, скончалась от онкологического заболевания. Диагноз "рак легких четвертой стадии" актрисе поставили еще в 2016 году, однако артистка прожила дольше, чем предсказывали врачи.

Лия Брекнелл была первой в Британии актрисой, которая согласилась сыграть в мыльной опере героиню нетрадиционной сексуальной ориентации. Роль ветеринара Зои Тейт в сериале "Ферма Эммердейл" и принесла известность актрисе. Лия участвовала в этом проекте, начиная с 1989 года, почти 16 лет.

В 2002 году Брекнелл за роль Зои номинировали на Национальную телевизионную премию. Кроме "Фермы Эммердейл", Брекнелл участвовала в театральных постановках, снялась в эпизодах нескольких сериалов.

Когда поклонники узнали о болезни Лии из ее публичного заявления, они собрали всего за несколько дней 50 тысяч долларов. Такая сумма была необходима для лечения в Германии, пишет РИА Новости.