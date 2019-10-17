ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало пуск "Калибра" с атомной подлодки "Северодвинск"

17:16
  • четверг
  • 17 октября 2019

Крылатая ракета была запущена из подводного положения на учениях "Гром-2019"

Атомная подводная лодка "Северодвинск" провела пуск крылатой ракеты "Калибр" из подводного положения в рамках учений "Гром-2019". ТВЦ.RU публикует видео запуска.
Видео пусков баллистических и крылатых ракет под руководством Путина

Кроме подлодок, в масштабных стратегических учениях участвовали надводные корабли, самолеты дальней авиации и комплексы "Ярс", а также "Искандер". Управление пусками велось из Национального центра управления обороной России под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина.

В Минобороны сообщили, что все запущенные в четверг ракеты успешно поразили назначенные цели, подтвердив свои характеристики.

Видео запуска других ракет в рамках учений "Гром"

Читайте также:
Новости по теме
Учения "Гром-2019"
Учения "Гром-2019"
Учения "Гром-2019"
Учения "Гром-2019"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.