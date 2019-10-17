Минобороны показало пуск "Калибра" с атомной подлодки "Северодвинск"

Крылатая ракета была запущена из подводного положения на учениях "Гром-2019"

Атомная подводная лодка "Северодвинск" провела пуск крылатой ракеты "Калибр" из подводного положения в рамках учений "Гром-2019". ТВЦ.RU публикует видео запуска.

Кроме подлодок, в масштабных стратегических учениях участвовали надводные корабли, самолеты дальней авиации и комплексы "Ярс", а также "Искандер". Управление пусками велось из Национального центра управления обороной России под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина.

В Минобороны сообщили, что все запущенные в четверг ракеты успешно поразили назначенные цели, подтвердив свои характеристики.

Видео запуска других ракет в рамках учений "Гром"