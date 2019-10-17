"Могу ребенка сделать": убийца согласился возместить ущерб семье Каторгиной

Обвиняемые выразили готовность возместить ущерб – но странным образом

Трое обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной оставлены под стражей – пока до 11 декабря. Меру пресечения определил 17 октября Ленинский суд Екатеринбурга.

На скамье подсудимых - Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова. Их задержали 2 дня назад. Подозреваемые частично признали свою вину.

Как выяснилось, Ксению заманила в ловушку Екатерина. Она уговорила девушку, которая продавала свой автомобиль Audi Q5, проехаться, чтобы машину осмотрели специалисты. "Экспертами" оказались Федорович и Ахметвалиев, которые, подсев в автомобиль, сначала пытались Каторгину задушить – а когда это не удалось, несколько раз ударили ее ножом. Тело затем сбросили в колодец.

Михаил Федорович на заседании вел себя странно. Как стало известно, документов у мужчины не оказалось. На вопросы журналистов – раскаивается ли он в содеянном – он отвечал утвердительно. "Мы просим прощения", - заявил подсудимый. А затем заявил, что готов возместить ущерб.

"Денежно! Могу ребенка сделать!", - кричал обвиняемый, отвечая на вопрос, чем он собирается возместить семье смерть Ксении.

Как сообщает портал Е1, обвиняемые на суде вели себя спокойно. Вину свою они признали частично – в частности, пока неясно, кто из них душил жертву, а кто бил ножом.