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"Наш человек": глава МВФ заговорила стихами Пушкина

17:56
  • четверг
  • 17 октября 2019

Кристалина Георгиева начала пресс-конференцию со стихотворения "Осень"

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева процитировала стихотворение русского поэта Александра Пушкина "Осень", комментируя снижение темпов роста мировой экономики.

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"Когда я шла сюда, то почувствовала, что похолодало. И подумала про своего любимого русского поэта Пушкина. И я хотела бы начать с его строки "Дохнул осенний хлад — дорога промерзает". И, к сожалению, это лучшее сравнение с тем, что происходит в мировой экономике", — начала свою речь она (цитата по РИА Новости).

Болгарский экономист Георгиева стала главой Международного валютного фонда 1 октября 2019 года. Ее избрали сроком на пять лет.

Пользователи пришли в восторг от заявления главы МВФ. В соцсетях они называют Георгиеву "своим человеком". "Болгарка, цитирующая Пушкина – наш человек", - пишут россияне.

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