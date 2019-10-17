Оставшимся без квартиры Жигуновым занялись судебные приставы

Остальное имущество продюсер успел переписать на жену

Сергей Жигунов лишился московской квартиры из-за долгов. Актер и продюсер брал кредиты на съемки своих фильмов – но так и не смог вернуть деньги. О том, что приставы арестовали однокомнатное жилье на Мосфильмовской улице, сообщили в юридическом отделе банка-кредитора.

"Да, наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы", — цитирует представителей кредитного учреждения kp.ru.

Жигунов должен банку 38 миллионов рублей – кредит он брал в 2014 году, вовремя вернуть не смог, так что набежали проценты. Как сообщается, стоимость квартиры не погасит долг полностью – ее оценили в 16 миллионов.

Сергей Жигунов успел переписать на жену остальную недвижимость. У актреа в собственности еще одна квартира – но ее суд отобрать не может по закону, как единственное жилье, пишут "Дни.ру".