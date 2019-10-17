Вооруженный топором "Джокер" напал на школу в Дагестане

Проходивший в образовательном учреждении праздник помешал мужчине уложить ребенка спать

В Дагестане мужчина в маске Джокера ворвался в сельскую школу и угрожал детям кухонным топором и молотком.

Как пишет телеграм-канал Mash, нападавший зашел в помещение, где проходил праздник "День здоровья", и потребовал выключить музыку. Инцидент произошёл накануне вечером в селе Уллуая.

В настоящее время 33-летний мужчина задержан. Он пояснил, что громкая музыка в школе помешала ему уложить своего ребёнка спать. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В результате инцидента никто не пострадал.