Как правильно готовить орехи

Секрет раскрыла диетолог

Россиянам посоветовали замачивать орехи на ночь. Как выяснилось, даже после этого их лучше хорошо промыть перед употреблением.

В чем опасность орехов, рассказала изданию НСН кандидат медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, необходимо знать не только о пользе орехов, но и том, как их правильно готовить.

"Важно не только иметь эти продукты в своем рационе, важно уметь правильно их готовить. На ночь нужно обязательно замочить ту горстку орехов, которую мы хотим использовать завтра в питании. Мы промываем их утром от плесневых грибов и канцерогена", - объяснила она.

Этот метод обеспечит максимальное переваривание жировой и белковой составляющей орехов. Только в этом случае, уверена диетолог, продукт будет давать энергию, а не забирать её.

Ранее эксперты составили список самых полезных орехов и назвали продукты, с которыми они лучше всего сочетаются. Россиянам также напомнили, что орехи – это источник калия, магния, кальция, фосфора, железа, витаминов В1, В2, РР, Е, а также жирных кислот.

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