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Путин пообещал решить вопрос с бесплатным вторым высшим образованием

19:01
  • четверг
  • 17 октября 2019

Президент предложил два варианта

Второе высшее образование по профессиям в сфере кино может стать бесплатным. Владимир путин пообещал решить этот вопрос. Президент России согласился с участниками встречи с выдающимися выпускниками ВГИК им. Герасимова – творческие вузы "катастрофически помолодели".
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Суть проблемы, которую озвучил на встрече известный режиссер Вадим Абдрашитов, в том, что учиться на режиссера, сценариста или писателя приходят 17-18-летние выпускники школ. Которым - просто ввиду отсутствия жизненного опыта - пока нечего сказать зрителю.  

"Что они мне, как зрителю, могут сказать? Ясное дело - речь идет о режиссерах и сценаристах. То же самое происходит в Литературном институте - так сказать, помолодели будущие писатели", - заявил Абдрашитов. А второе высшее образование для более опытных художников чересчур дорого – в частности, во ВГИКе ежегодная плата составляет 470 тысяч рублей.

Владимир Путин пообещал, что этот вопрос решится. "Решим его или путем увеличения количества грантов, существенного увеличения. Или снятием этих ограничений по второму высшему бесплатно", - сказал президент.

В то же время, Путин отметил: в правительстве опасаются, что, если "открыть форточку" в одной отрасли, то же самое начнется и в других. Тем не менее, президент согласен, что решить проблему необходимо – для таких специальностей, в частности, как режиссура и драматургия.

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