Госдума нашла нарушения в работе иностранных СМИ на выборах в России

Спецкомиссия направила все собранные материалы в Роскомнадзор и прокуратуру

В деятельности работающих в России иностранных СМИ - таких, как Meduza, русской службы Би-би-си, "Радио Свобода" - найдены нарушения, связанные с освещением последней выборной кампании. Об этом сообщили в думской спецкомиссии, которая занимается расследованием вмешательства во внутренние дела России.

Все материалы, передает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии, будут направлены в Роскомнадзор и прокуратуру.

"Сегодня представитель ведомства, которое курирует вопросы исполнения законодательства о СМИ, подтвердил, что действительно эти медиаресурсы нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования и в день тишины", - сказал председатель комиссии Василий Пискарев.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России предложила лишить телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации. Думские специалисты изучили огромное количество материалов и пришли к выводу, что немецкий телеканал обладает всеми признаками иностранного агента.