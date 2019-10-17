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Названы продлевающие жизнь напитки

19:34
  • четверг
  • 17 октября 2019

Они спасут от рака, инсульта и диабета

Три напитка, регулярное употребление которых существенно продлевает жизнь, назвали эксперты. Первым в списке, представленном учеными из Университета Южной Калифорнии, стоит молоко. Злоупотреблять им – как, впрочем, и остальными "эликсирами жизни" - не стоит. Однако умеренное потребление снизит риск сердечных заболеваний на 15-20%.
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Богатый микроэлементами апельсиновый сок занял вторую строку рейтинга. Медики подчеркивают, что он спасает от развития онкологии и сахарного диабета.

Не менее полезен, как выяснилось, и кофе. Две-три чашки ароматного напитка в день защитят от болезней сердца. Полезен кофе и для профилактики рака, инсульта и сахарного диабета.

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Названы продлевающие жизнь напитки
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