Путина во ВГИК окружили сказочным гостеприимством

Президенту спели песню о казаке и познакомили с Шапокляк

Владимир Путин посетил старейший творческий вуз страны - Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. В сентябре этого года вузу исполнилось 100 лет. Президент осмотрел учебные классы и пообщался со студентами выпускного курса. Глава государства также провел встречу с выдающимися выпускниками вуза, подчеркнув, что ВГИК является значимой частью культурного ландшафта страны.

С первых минут во ВГИК Владимир Путин был окружен сказочным гостеприимством. Начав со знакомства со старухой Шапокляк, именитые режиссеры и художники плавно перешли к золотой рыбке, Гофманиаде и уж совсем не кукольным героям. Созданным по уникальным и передовым методам. Ожившая живопись, сыпучие пески. И везде - муки творчества.

На операторском факультете тоже кипит работа. Причем сразу в нескольких павильонах. Здесь главное - не заблудиться. Знаменитый оператор Игорь Клебанов представляет Владимиру Путину международную команду. В составе группы - студент из Южной Кореи. Одни экранизируют Достоевского, другие замахнулись на Хемингуэя. Юный оператор из Казахстана, похоже, ничего не боится (см. видео). Еще более отчаянная операторская команда сейчас работает над "Морфием" Булгакова. За камерой в этом кино - как в джазе - только девушки.

Студенты выпускного курса института исполнили для президента отрывок из своего класс-концерта, с которым исколесили всю страну. После казачьего задора студентов главу государства ждала встреча с признанными мастерами. Самыми знаменитыми выпускниками ВГИК. Президент начал с поздравлений.

"Такое впечатление, что через ВГИК прошли все наиболее знаковые и любимые поколениями наших граждан режиссеры, актеры, сценаристы, аниматоры, операторы. Ну, в общем, все специалисты. Что тоже немаловажно - это то, что ваши специалисты работают как у нас в стране, так и за рубежом. Вы обучаете студентов из-за рубежа. Это всё - с учетом качества образования ВГИК - все является, как сейчас модно говорить, серьезной мягкой силой российской", - заявил Путин.

Министр культуры свою речь тоже начал за здравие. Напомнил о невероятных успехах отечественных картин - и в прокате, и на крупных международных фестивалях. А затем перешел к доске позора. К фильмам, которые, получив господдержку, либо не вернули возвратную часть, либо вообще не были сняты.

Информацию о должниках министр обещал обнародовать, закрыв им доступ к господдержке. Пока не расплатятся. Что касается еще одной беды - кинопиратства - то закон о борьбе с ним будет-таки ужесточён.

"Вы передали предложение? Всё, будем работать. Там, конечно, сопротивляющихся много. Но я с вами согласен. Позиция абсолютно правильная", - сказал Путин.

Знаменитые на весь мир кинорежиссеры, операторы, продюсеры, актёры на встрече с президентом говорили очень эмоционально. Они настолько неравнодушны к ВГИК, будто он давно стал их родным домом. А их нынешние студенты - членами большой дружной семьи. От неё-то и был преподнесен подарок Владимиру Путину. Пусть недорогой, зато исторически важный - это памятная медаль.

Ольга Стрельцова, Александр Званцев, "ТВ Центр".