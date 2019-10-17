Доходы россиян неожиданно выросли

Рост составил 3%

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года резко выросли. По данным Росстата, они увеличились на 3% по сравнению с третьим кварталом 2018-го.

Реальные располагаемые денежные доходы – это сумма за вычетом обязательных платежей и коррекцией на инфляцию. Как сообщает Росстат, по итогам первого полугодия этот показатель сократился на 1,2%.

В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%. И вот по итогам июля-сентября этого года они показали трехпроцентный рост.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в России в 2019 году. Они должны вырасти на 1,5%, а реальные располагаемые доходы - на 0,1%.

В то же время, ведомство фиксирует замедление роста потребительского спроса. Эксперты считают, что причина в снижении темпов роста потребительского кредитования. Это, в свою очередь, происходит из-за увеличения долговой нагрузки населения.