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Медведев пообещал запустить в России "суперсервисы"

20:50
  • четверг
  • 17 октября 2019

Одна из идей - информировать граждан о всех положенных им льготах и выплатах

На заседании правительства рассматривали законопроект, который упрощает работу в России иностранных инвесторов на территориях опережающего развития. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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Бизнесменам будет предоставляться многократная деловая виза на въезд сроком на один или три года. Также на заседании обсудили развитие государственных и муниципальных услуг, которые касаются социальной сферы. В частности, речь шла о создание системы, которая будет автоматически информировать граждан о всех положенных им льготах и выплатах. По словам премьера, сейчас их получают около 40 миллионов человек. Но не все знают, какие меры поддержки им положены от государства.

"Есть предложение работать над специальными сервисами или, как их принято называть, суперсервисами, новым видом услуг, который позволяет человеку получить комплекс услуг в зависимости от ситуации при минимальном участии. Большинство документов должны готовиться автоматически, например, при рождении ребенка специальный сервис будет информировать родителей о положенных льготах. В социальной сфере планируется двенадцать таких сервисов, которые будут помогать по самым важным направлениям, таким, как забота о здоровье, получение образования и работы, выход на пенсию, семейные дела и другие", - сообщил Медведев.

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