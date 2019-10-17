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Обвиняемые по делу "Нового величия" порезали себя в суде

20:33
  • четверг
  • 17 октября 2019

Как они пронесли в зал бритву – вопрос к конвою

Чрезвычайное происшествие в Люблинском суде. Обвиняемые по делу "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себя прямо во время заседания. Пострадавших вынесли из зала и вызвали скорую помощь, сообщил один из адвокатов.
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Информацию подтвердили в пресс-службе суда. По словам представителя ведомства, Костыленков и Крюков, находясь в стеклянном боксе, нанесли себе порезы бритвой. У одного из обвиняемых порезаны руки, у второго – руки и шея. В пресс-службе подчеркнули, что вопрос, как у подсудимых оказалась бритва, следует задавать сотрудникам конвойного полка, которые отвечают за безопасность и сопровождает арестованных в суд, передает "Интерфакс".

По делу "Нового величия" проходят восемь человек. Четверо из них содержатся в СИЗО, остальные – под домашним арестом. Молодых людей обвиняют в создании экстремистской организации. Обвиняемые свою вину не признают.

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