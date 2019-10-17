Украина решила "вернуть себе" российскую Кубань

Депутаты считают, что это украинская территория

План по "возвращению" жителей Кубани в лоно Украины разработают депутаты Верховной рады. В украинском парламенте с этой целью создается специальное межфракционное объединение. С инициативой выступил член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Фотографию обращения депутатов к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой объявить о создании общества на заседании Гончаренко разместил на своей странице в соцсети Facebook. Под документом 13 подписей.

"Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью", - пояснил депутат. По словам Гончаренко, позже объединение займется и другими регионами, где компактно проживают украинцы.

Подобные планы в Киеве озвучивают не впервые. В начале года бывший депутат Верховной рады, радикал Андрей Билецкий призывал силой вернуть Украине Кубань и Кавказ. Еще раньше его единомышленники заявляли, что у Киева есть потенциал для захвата Кубани, Донщины и Воронежа.