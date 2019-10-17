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США убедили Турцию прекратить обстрел Сирии

21:21
  • четверг
  • 17 октября 2019

Курдам дадут 120 часов на то, чтобы отойти в безопасную зону

США и Турция договорились о прекращении огня на Севере Сирии. Турецкие военные приостановят операцию "Источник мира", чтобы дать курдским отрядам в течение 120 часов отойти в безопасную зону. Об этом сообщил американский вице-президент Майк Пенс после переговоров с Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

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По словам Пенса, Турция согласилась не вести боевых действий в приграничном сирийском городе Кобани, а США - способствовать отводу курдских формирований. Демаркационная линия пройдет в 30 километрах южнее турецко-сирийской границы, сообщает "ТВ Центр".

В свою очередь, Дональд Трамп, по словам вице-президента, готов отозвать экономические санкции, введенные Вашингтоном против Анкары, по мере прекращения Турцией боевых действий.

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