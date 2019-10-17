Делом "пьяного мальчика" занялся центральный аппарат СКР

Решение принято в связи с большим общественным резонансом

Дело о ДТП под Кировом, где полицейский сбил шестилетнего ребенка на велосипеде, передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Такое решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщили в пресс-службе СКР, дело передали в связи с большим общественным резонансом. Для выяснения всех обстоятельств необходимо повторное квалифицированное исследование. В Следственном комитете внимательно изучат все доводы родственников погибшего мальчика и проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал ранее TVC.ru, 13 июля в селе Буйское Уржумского района мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу. Ребенок попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Спасти мальчика врачам не удалось. Эксперты позже заявили, что в крови погибшего обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Однако родственники ребенка такому выводу не поверили.