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Песков оценил приглашение Путина на саммит G7

22:04
  • четверг
  • 17 октября 2019

Возродить "восьмерку" решили в Вашингтоне

В Кремле предпочитают сначала ознакомиться с формулировкой приглашения Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году. И лишь затем давать комментарии по этому поводу.
Песков не заметил в посланиях Путину поздравление от Зеленского

"С удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения, после этого можно будет оценивать", - ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Саммит "Большой семерки" в 2020 году пройдет 10—12 июня в Майами. Там расположен курорт, принадлежащий президенту США Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне. В администрации Трампа отметили, что это могло бы стать "промежуточным шагом" к возрождению "большой восьмерки", передает "Интерфакс".

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