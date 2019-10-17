Песков оценил приглашение Путина на саммит G7

Возродить "восьмерку" решили в Вашингтоне

В Кремле предпочитают сначала ознакомиться с формулировкой приглашения Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году. И лишь затем давать комментарии по этому поводу.

"С удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения, после этого можно будет оценивать", - ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Саммит "Большой семерки" в 2020 году пройдет 10—12 июня в Майами. Там расположен курорт, принадлежащий президенту США Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне. В администрации Трампа отметили, что это могло бы стать "промежуточным шагом" к возрождению "большой восьмерки", передает "Интерфакс".