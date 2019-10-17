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Страшное ЧП с самолетом принца Уильяма и Миддлтон сняли на видео

22:30
  • четверг
  • 17 октября 2019

Лайнер дважды безуспешно заходил на посадку

Принц Уильям и Кейт Миддлтон пережили несколько ужасных часов во время воздушного путешествия из Лахора в Исламабад. Лайнер попал в сильный шторм. Как позже признались его пассажиры, еще никогда в жизни они не испытывали такой турбулентности.
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Пилот дважды заходил на посадку в аэропорту Исламабада. Однако сильный ветер так и не позволил ему приземлиться. Принц Уильям позже в шутку убеждал журналистов, что он сам был за штурвалом.

Самолет целый час кружился над Исламабадом, но в итоге вернулся в Лахор. Королевский корреспондент Ребекка Инглиш, которая сопровождала Кембриджей в этой поездке, призналась, что натерпелась страха. Она отметила, что принц Уильям при этом прогуливался по проходам, проверяя, все ли чувствуют себя хорошо, пишет Daily Mail.

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