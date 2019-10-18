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Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

08:30
  • пятница
  • 18 октября 2019

Операция по освобождению города закончилась в октябре 1944-го

Подвиг Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру фашистского дзота, был дважды повторен при освобождении Белграда. Об этом стало известно из рассекреченных архивных документов, которые Министерство обороны опубликовало к 75-летию освобождения столицы тогдашней Югославии.
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Материалы в пятницу представлены на сайте ведомства. В открытый доступ выложены журнал боевых действий 3-го Украинского фронта, 57-й армии, политдонесения, наградные листы солдат Красной армии. Специальный раздел посвящен газетным публикациям, передает "Газета.Ru".

Операция по освобождению Белграда завершилась 20 октября 1944 года. Фашисты превратили город в неприступную крепость. В боях за Белград  погибли около трех тысяч бойцов народно-освободительной армии Югославии и тысяча воинов Красной армии. В честь памятной даты на Поклонной горе в Москве будет дан салют. 

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