Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Операция по освобождению города закончилась в октябре 1944-го

Подвиг Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру фашистского дзота, был дважды повторен при освобождении Белграда. Об этом стало известно из рассекреченных архивных документов, которые Министерство обороны опубликовало к 75-летию освобождения столицы тогдашней Югославии.

Материалы в пятницу представлены на сайте ведомства. В открытый доступ выложены журнал боевых действий 3-го Украинского фронта, 57-й армии, политдонесения, наградные листы солдат Красной армии. Специальный раздел посвящен газетным публикациям, передает "Газета.Ru".

Операция по освобождению Белграда завершилась 20 октября 1944 года. Фашисты превратили город в неприступную крепость. В боях за Белград погибли около трех тысяч бойцов народно-освободительной армии Югославии и тысяча воинов Красной армии. В честь памятной даты на Поклонной горе в Москве будет дан салют.