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В Сирии детей привили от гриппа

08:42
  • пятница
  • 18 октября 2019

Вакцину получили более 2 млн человек

В Сирии прошла массовая прививочная кампания детей. Комплексную вакцину, действующую в том числе против гриппа, получили свыше двух с половиной миллионов пациентов в возрасте до 5 лет, именно они входят в так называемую группу риска, передает "ТВ Центр".

За годы войны в стране сложилась крайне сложная эпидемиологическая обстановка. Многие медучреждения закрылись или были разрушены  террористами. Сейчас сирийское министерство здравоохранения делает всё возможное, чтобы исправить ситуацию.

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