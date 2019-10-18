В Сирии детей привили от гриппа

Вакцину получили более 2 млн человек

В Сирии прошла массовая прививочная кампания детей. Комплексную вакцину, действующую в том числе против гриппа, получили свыше двух с половиной миллионов пациентов в возрасте до 5 лет, именно они входят в так называемую группу риска, передает "ТВ Центр".

За годы войны в стране сложилась крайне сложная эпидемиологическая обстановка. Многие медучреждения закрылись или были разрушены террористами. Сейчас сирийское министерство здравоохранения делает всё возможное, чтобы исправить ситуацию.