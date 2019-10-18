Как меняется ситуация на Ближнем Востоке

О новых центрах силы пошла речь в программе "События. 25-й час"

Как изменится ситуация на Ближнем Востоке после выхода американских военных из Сирии. Насколько вырастет влияние России на запутанную ситуацию в регионе. И какую роль в ближневосточном урегулировании может сыграть город Сочи.

Эти вопросы Алексей Фролов в эфире программы "События. 25-й час" обсудил с чрезвычайным и полномочным послом, директором Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамином Поповым.

"Американцы всегда ведут себя жестко. Но они пришли незаконно на север Сирии. У США свои геополитические цели. Турки уже не раз просили американцев отвести войска", - отметил он.

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