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Когда в России запретят пластиковые пакеты

08:40
  • пятница
  • 18 октября 2019

Законопроект находится на стадии подготовки

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства полиэтиленовых пакетов. Со временем планируется полностью запретить эти одноразовые товары. Когда именно это произойдет, не уточняется. Однако некоторые экологи считают, что к 2024 году данный вопрос может быть закрыт. 
Выяснилась неожиданная опасность чайных пакетиков

Как пишут "Известия", инициатива Роспотребнадзора вносит изменения в закон об отходах производства. В ближайшее время документ направят на согласование со всеми заинтересованными ведомствами. 

В Минприроды поддержали идею об ограничении производства одноразовых пакетов и других изделий из пластика. Это снизит степень негативного влияния на окружающую среду, уверены в ведомстве. "В условиях рыночной экономики отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия", - сказали в пресс-службе министерства. Там также выступили за внедрение механизмов "замкнутой экономики", при которой пластиковые изделия направляются на переработку.

В марте Европарламент принял закон, согласно которому с 2021 года под запретом окажутся производство и продажа пластиковой посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что торговые сети по мере своих возможностей пытаются снизить вред от одноразовых пакетов. В частности, некоторые магазины продвигают многоразовые сумки или собирают пакеты на утилизацию. 

В ассоциации "Чистая страна" выразили мнение, что запрещать пластиковые пакеты не нужно: достаточно поднять на них цены. Если пластиковые пакеты будут дороже бумажных, то россияне перестанут ими пользоваться. Экологи надеются, что до 2024 года в стране исчезнут одноразовые пакеты. 

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