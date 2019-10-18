ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российское "оружие Судного дня" напугало американских экспертов

08:32
  • пятница
  • 18 октября 2019

СМИ детально разобрали видео пуска ракет

Пуск ракет "Булава" с атомного подводного крейсера "Юрий Долгорукий" впечатлил американских экспертов по оружию. Они назвали российскую субмарину настоящим "оружием Судного дня".
Минобороны показало видео запуска ракет "Булава" в Белом море

Журнал National Interest опубликовал видео залпового пуска "Булавы" из подводного положения в мае прошлого года. Он был произведен из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

"Юрий Долгорукий"  - подлодка проекта "Борей". Пущенная с субмарины "Булава" может пролететь от 8 до 11 тысяч километров. Американское издание отмечает, что крейсер сумеет уничтожить города противника, даже если другие ядерные силы будут ликвидированы при первом ударе. "Юрий Долгорукий"  несет 16 твердотопливных ракет "Булава-30", а также торпедное оружие.

Читайте также:
Главное сегодня
Пуск баллистической ракеты "Булава"
Пуск баллистической ракеты "Булава"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.