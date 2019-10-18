Российское "оружие Судного дня" напугало американских экспертов

СМИ детально разобрали видео пуска ракет

Пуск ракет "Булава" с атомного подводного крейсера "Юрий Долгорукий" впечатлил американских экспертов по оружию. Они назвали российскую субмарину настоящим "оружием Судного дня".

Журнал National Interest опубликовал видео залпового пуска "Булавы" из подводного положения в мае прошлого года. Он был произведен из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

"Юрий Долгорукий" - подлодка проекта "Борей". Пущенная с субмарины "Булава" может пролететь от 8 до 11 тысяч километров. Американское издание отмечает, что крейсер сумеет уничтожить города противника, даже если другие ядерные силы будут ликвидированы при первом ударе. "Юрий Долгорукий" несет 16 твердотопливных ракет "Булава-30", а также торпедное оружие.