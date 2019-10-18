Горбачев рассказал об обращении к Путину

Политик подчеркнул, что он "никуда не прячется"

Бывший президент СССР Михаил Горбачев какое-то время назад обращался к некоторым мировым лидерам, в том числе главе российского государства Владимиру Путину и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

По словам политика, он "не хочет навязываться в советчики" и делает это только в особых случаях – как правило, в виде краткого письма.

"На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический", - сказал Горбачев в интервью газете "Известия".

Ранее экс-президент СССР заявлял, что мир находится на грани новой гонки вооружений и конфронтации. По словам Горбачева, вклад Джорджа Буша в прекращение "холодной войны" был серьезным.