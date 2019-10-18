Вдова рассказала, что не успел сделать Доренко

Он мечтал показать детям Африку

18 октября журналисту Сергею Доренко могло бы исполниться 60 лет. Его вдова Юлия рассказала, каким образом он мог бы отметить этот юбилей и что он не успел сделать за свою жизнь.

По словам вдовы, Доренко не любил дни рождения и повышенное внимание к себе в такие праздники. Если бы журналист был жив, они бы наверняка улетели за границу. "Это мог быть Мадрид, где много солнца, Сергей непрерывно разговаривал бы по-испански, рассказывал анекдоты официантам и таксистам. Он был бы громким и восторженным. Как всегда", - заявила Юлия "Газете.Ru".

Она рассказала, что Доренко мечтал показать своим дочерям Африку. Если бы не внезапная смерть, они бы могли сейчас всей семьей уехать на другой континент. "Главным для Сергея было восторженно любить и чувствовать любовь близких. Все время говорить и даже кричать об этом. Остальное для него было второстепенным. И в этом смысле - он все успел", - отметила вдова.

Она посетовала на то, что журналист не успел пожить спокойной, размеренной жизнью, будучи не активным участником событий, а созерцателем. При этом Юлия не уверена, что Сергей с его бурным характером хотел бы себе такой участи.

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" скончался 9 мая в результате разрыва аорты. В этот момент он находился за рулем мотоцикла.

Доренко был женат дважды. С 1980 по 2013 годы он жил с искусствоведом Мариной Федоренковой. В браке у них родились две дочери и сын. На Юлии Силявиной журналист женился в 2013 году. За пару лет до этого женщина родила ему двух дочерей.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: кадры, сделанные в последний день жизни Доренко