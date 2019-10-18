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"Слугу народа" поймали за гей-перепиской во время заседания Рады

09:09
  • пятница
  • 18 октября 2019

Экран смартфона удалось сфотографировать коллеге нардепа

Интимная переписка во время заседаний Верховной рады помогает украинским депутатам накопить энергии для новых свершений. За этим занятием заставали нардепов неоднократно. На сей раз в объектив неравнодушного коллеги попал представитель президентской фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко.
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Пикантности ситуации добавил тот факт, что собеседника Остапенко звали Алексей. Тот сообщал депутату, что уже приехал в Киев и хотел договориться о встрече. Интересовал собеседника и дресс-код планируемого мероприятия.

"В костюме с бабочкой?", - спросил Алексей. "Нет, в трусах", — ответил Остапенко. Собеседник категорически заявил парламентарию, что "т*****ь себя не даст". "Смешно", - написал в ответ "Слуга народа".

Всю эту историю опубликовал в Facebook пользователь Александр Волков. Его подписчики отреагировали на пост по-разному: некоторые возмутились тем, что автор лезет в чужую личную жизнь, другие рассуждают о том, какая сексуальная ориентация преобладает в украинском парламенте. Один из комментаторов заметил, что у него был знакомый, который своих любовниц в телефоне называл мужскими именами – так что и Остапенко, скорее всего, "женатый конспиратор".

Не так давно за интимной перепиской застали еще одного любвеобильного депутата от "Слуги народа". Елена Криворучкина активно общалась с контактом "Любимый", который очень ее ревновал. После публикации фотографий дама набросилась на журналистов за вмешательство в личную жизнь.

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