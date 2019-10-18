В Сети появились фото из больницы Заворотнюк

Кадры размещены на сайте клиники

В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.

Судя по описанию медицинского центра, в нем имеются разные категории палат – для более скромных пациентов и для VIP-персон. К описанию каждом палаты прикреплено фото. Некоторые из них выглядят не хуже гостиничного номера. В какой именно палате находится Анастасия, неизвестно, также не указана стоимость пребывания в клинике.

Сам центр находится на Рублевке. Как сообщает Дни.ру, в клинике имеется все необходимое для восстановления пациентов. Квалифицированный персонал помогает больным в реабилитации не только во время лечения онкологии, но и во время перерывов в сеансах лучевой и химической терапии.

Отметим, что семья Заворотнюк признала, что актриса серьезно больна. Родные звезды "Моей прекрасной няни" попросили молиться за нее. Точный диагноз при этом держится в секрете. "Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", - сказали близкие актрисы.

По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ.