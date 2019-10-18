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Яйца угрожают здоровью россиян

09:34
  • пятница
  • 18 октября 2019

Аналитики бьют тревогу

Допустимая норма потребления яиц в России существенно превышена. Граждане съедают ежегодно на 8% больше популярного продукта, чем рекомендовано медиками. Серьезное беспокойство по этому поводу выражено в отчете под названием "Рынок птичьего яйца: ограниченный потенциал роста".
Яйца Дмитрия Маликова вызвали оторопь

280 штук яиц в год – столько потребляет сейчас каждый россиянин. При том, что установленная норма – 260 штук. Авторы фундаментального исследования подчеркивают, что это на 17% больше, чем в США и на 30% выше, чем в Евросоюзе. И только китайцы едят еще больше яиц – целых 300 штук в год.

Потребление яиц в России неуклонно растет последние 10 лет - на 1% в год. По подсчетам аналитиков, к 2024 году производство этого продукта вырастет до 48 миллиардов штук, пишет "Газета.ру".

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