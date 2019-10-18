ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Светлана Лобода вцепилась в лидера Rammstein на вечеринке

09:49
  • пятница
  • 18 октября 2019

Певице исполнилось 37 лет

Певица Светлана Лобода впервые опубликовала совместный снимок с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По-видимому, общение с ним стало главным подарком Лободы на день рождения. 
"Не в рабстве": Лобода раскрыла правду об отношениях с лидером Rammstein

18 октября артистке исполнилось 37 лет. У себя в Instagram она выложила снимок из ресторана. Лобода сидит за столиком, тесно прижавшись к Линдеманну и обхватив его руку. Вокруг них столпились друзья и коллеги. "Мой день", - написала Лобода, добавив многозначительный хештег "моя ночь".  

По слухам, Лободу и Линдеманна связывают романтические отношения. Немецкая знаменитость часто бывает в России, в том числе на концертах певицы. В 2018 году Лобода родила дочь Тильду, отцом которой, как пишут СМИ, стал вокалист Rammstein.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Поклонники поздравили Лободу с днем рождения. Многие обратили внимание на то, как крепко она вцепилась в Линдеманна. 

- Ещё сына хочет, - шутят интернет-пользователи. 

- Вцепилась так. 

- Контракт у них: чтобы он лицом светил, да популярность ей поднимал. Ух, сколько же денег она за это отдала! 

- Светик, вы очень мощная пара!

- Красивая пара. 

Ранее певица Алла Пугачева благословила свою давнюю подругу Светлану Лободу петь для всей страны. "Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени", - заявила Примадонна, указывая на смущенную Лободу.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Певица Лобода
Певица Лобода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.