Светлана Лобода вцепилась в лидера Rammstein на вечеринке

Певице исполнилось 37 лет

Певица Светлана Лобода впервые опубликовала совместный снимок с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По-видимому, общение с ним стало главным подарком Лободы на день рождения.

18 октября артистке исполнилось 37 лет. У себя в Instagram она выложила снимок из ресторана. Лобода сидит за столиком, тесно прижавшись к Линдеманну и обхватив его руку. Вокруг них столпились друзья и коллеги. "Мой день", - написала Лобода, добавив многозначительный хештег "моя ночь".

По слухам, Лободу и Линдеманна связывают романтические отношения. Немецкая знаменитость часто бывает в России, в том числе на концертах певицы. В 2018 году Лобода родила дочь Тильду, отцом которой, как пишут СМИ, стал вокалист Rammstein.

Поклонники поздравили Лободу с днем рождения. Многие обратили внимание на то, как крепко она вцепилась в Линдеманна.

- Ещё сына хочет, - шутят интернет-пользователи.

- Вцепилась так.

- Контракт у них: чтобы он лицом светил, да популярность ей поднимал. Ух, сколько же денег она за это отдала!

- Светик, вы очень мощная пара!

- Красивая пара.

Ранее певица Алла Пугачева благословила свою давнюю подругу Светлану Лободу петь для всей страны. "Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени", - заявила Примадонна, указывая на смущенную Лободу.