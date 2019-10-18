Светлана Лобода вцепилась в лидера Rammstein на вечеринке

Певице исполнилось 37 лет
Певица Светлана Лобода впервые опубликовала совместный снимок с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По-видимому, общение с ним стало главным подарком Лободы на день рождения.
18 октября артистке исполнилось 37 лет. У себя в Instagram она выложила снимок из ресторана. Лобода сидит за столиком, тесно прижавшись к Линдеманну и обхватив его руку. Вокруг них столпились друзья и коллеги. "Мой день", - написала Лобода, добавив многозначительный хештег "моя ночь".
По слухам, Лободу и Линдеманна связывают романтические отношения. Немецкая знаменитость часто бывает в России, в том числе на концертах певицы. В 2018 году Лобода родила дочь Тильду, отцом которой, как пишут СМИ, стал вокалист Rammstein.
Поклонники поздравили Лободу с днем рождения. Многие обратили внимание на то, как крепко она вцепилась в Линдеманна.
- Ещё сына хочет, - шутят интернет-пользователи.
- Вцепилась так.
- Контракт у них: чтобы он лицом светил, да популярность ей поднимал. Ух, сколько же денег она за это отдала!
- Светик, вы очень мощная пара!
- Красивая пара.
Ранее певица Алла Пугачева благословила свою давнюю подругу Светлану Лободу петь для всей страны. "Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени", - заявила Примадонна, указывая на смущенную Лободу.
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