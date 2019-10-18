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В Кремле отреагировали на договоренности США и Турции по Сирии

11:38
  • пятница
  • 18 октября 2019

17 октября Турция и США договорились приостановить операцию "Источник мира"

Москва ожидает получить от Анкары детали о решении приостановить операцию "Источник света" в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне США и Турция достигли соответствующих договорённостей. Однако они касаются не всей приграничной зоны, а только определенного участка, чтобы позволить курдским отрядам самообороны покинуть территорию.
Трамп ввел санкции против Турции

Переговоры, начавшиеся с холодного рукопожатия, все-таки завершились успехом. Американский десант во главе с вице-президентом Пенсом возвращается домой. Миссия выполнена. Анкара приостанавливает операцию "Источник мира" на пять суток. Вашингтон договаривается с курдами об отводе их сил. Линия разграничения пройдет в 30 километрах южнее турецко-сирийской границы, передает "ТВ Центр".

"Мы считаем, что сегодняшнее соглашение положит конец насилию. Я много раз говорил Реджепу Эрдогану, что Дональд Трамп отправил нас сюда именно за этим. После вывода турецких войск и введения режима прекращения огня США согласились отменить все санкции против Анкары", - заявил вице-президент США Майк Пенс.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара также получила то, что хотела. На севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких подразделений. Дипломат особо отметил - несмотря на всю миролюбивость переговоров, операция не консервируется.

Настоящим триумфатором переговоров ощущает себя Дональд Трамп. Американский президент поспешил подтвердить снятие ограничений с Анкары, как только начнет действовать прекращение огня. Вместе с тем, турок и курдов он назвал детьми, которым нужно было дать возможность подраться, чтобы выпустить пар.

"Иногда им нужно дать немного повоевать, потом люди понимают, насколько жесткими бывают боевые действия. Это как с двумя детьми: им нужно дать подраться, а потом разнять. Курды — наши друзья, Турция — тоже наш друг. Но они воевали, это было ужасно. Они не могли достичь соглашения. Мы отправились туда и сказали, что хотим паузы", - отметил Трамп.

Сограждане Трампа в его любимых соцсетях отметили, что такая детская шалость стоила сотен жизней. Мир вообще с интересом изучает новый язык дипломатии, введенный американским президентом. Язык, полный метафор, сравнений, олицетворений. Иногда - с переходом на личности. В нашумевшем письме турецкому коллеге Трамп предложил Эрдогану "не валять дурака", не быть "упертым парнем". Дипломаты со стажем не припомнят подобного в международном этикете и списывают все на банальную невоспитанность. Трамп говорит, что думает, что думает - пишет в своих твитах.

Диалог Москвы, Анкары и Дамаска может состояться на следующей неделе в Сочи, где запланирована встреча лидеров государств.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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