В пятницу ночью манифестации снова закончились хаосом и беспорядками

В Каталонии началась всеобщая забастовка сторонников независимости региона. Сразу в нескольких городах демонстранты перекрывают движение на дорогах. Испанский автономный регион лихорадит с начала недели.

В Барселоне снова жарко. Но отнюдь не из-за теплой по-летнему погоды. На улицах столицы Каталонии схлестнулись две разгоряченные раскаленной политической обстановкой группы: сторонники независимости от Испании, среди которых много антифашистов, и ультраправые.

Ультраправые выступают за единую страну. Аргументацию подкрепляют нацистскими жестами. Они уже много лет требуют отобрать автономные права у национальных меньшинств – каталонцев и басков – во имя воссоздания так называемой "великой и неделимой" Испании.

В четверг демонстрация сторонников независимости начиналась как мирная акция, но быстро переросла в беспорядки. Радикально настроенные антифашисты перекрывали улицы, устраивали баррикады из мусорных баков, затем поджигали их и мебель из близлежащих кафе и ресторанов, передает "ТВ Центр".

Плакаты "я испанец" против надписей "я каталонец". Речевки "Я люблю Испанию, страна неделима" против "Фашисты, убирайтесь отсюда" и "Этот город всегда будет наш" переросли в, по сути, стенка на стенку.

Полиция, пытаясь не допустить столкновений двух агрессивно настроенных групп, вынуждена была пойти на крайние меры. 10 человек были задержаны. Но досталось и самим полицейским.

Акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Спусковым крючком стало решение Верховного суда Испании. Точнее, приговор в отношении политиков, причастных к организации референдума о независимости в 2017-м году. Они получили до 13 лет тюрьмы. Ультраправые требуют еще более строгого наказания. Сторонники отделения от Испании настаивают на помиловании.

Сегодня Барселона готовится к всеобщей пятничной забастовке. В прошлые разы подобные демонстрации собирали до полумиллиона человек. Центральная манифестация намечена на 6 часов вечера по Москве. Она внесет серьезные коррективы в жизнь каталонской столицы. Закрыты школы, детские сады, различные ведомства. Ожидаются перебои в работе общественного транспорта и такси. Владельцы кафе, сувенирных лавок и супермаркетов намерены действовать по ситуации и закрываться в случае начала беспорядков.

Региональный президент Каталонии Ким Торра призвал всех чуть подуспокоиться. Но, вместе с тем, он продолжает грозить новый референдумом об отделении от Испании, несмотря на то, что Конституционный суд страны предупредил каталонских чиновников, что их попытки инициировать второй плебисцит будут иметь правовые последствия.

В российском МИД предупредили наших сограждан, планирующих отправиться в Барселону или уже находящихся там, учитывать ситуацию в городе и сложности с передвижением. В местном аэропорту так же проходили столкновения митингующих, массово задерживались рейсы. По данным ассоциации туроператоров, в столице Каталонии могут находиться до тысячи наших туристов. Однако брони отменяют единицы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".