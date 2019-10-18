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США ввели торговые санкции против Евросоюза

11:53
  • пятница
  • 18 октября 2019

В ЕС заявили, что если США введут санкции, ответ будет аналогичным

В пятницу начинают действовать торговые санкции против Евросоюза, которые ввели США. Теперь новыми пошлинами в размере 25 процентов Вашингтон облагает сельхоз и промышленные товары.

Речь о сыре, вине, виски, оливковом масле и других продуктах. Нововведения в основном коснутся Франции, Германии, Испании и Великобритании. Также вводятся 10-процентные тарифы на самолеты Airbus, закупаемые американскими перевозчиками. Из-за субсидирования этой авиакомпании несколько лет назад и разгорелся скандал. И вот только сейчас ВТО разрешила США принять ответные меры на сумму в 7 с половиной миллиардов долларов.

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США ввели торговые санкции против Евросоюза
США ввели торговые санкции против Евросоюза
Сыр
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