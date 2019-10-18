США пояснили, почему перестали помогать Украине

В Ваишнгтоне объяснили отмену предоставления финансовой помощи Украине коррупцией в стране

Слава о коррупции на Украине докатилась до США. Именно с этой проблемой за океаном связали отказ Киеву в предоставлении военной помощи. Казалось бы, помочь выправить ситуацию должен новый закон, поощряющий тех, кто сообщает о фактах мошенничества, в правоохранительные органы. Но на деле вся политическая система нуждается в глубокой реорганизации. Проблему уже признали и в рядах правящей партии.

Украина плотно вписалась в американскую политическую повестку. В США опять обсуждают обещанную Дональдом Трампом, а потом им же приостановленную финансовую помощь Киеву. Мол, глава Белого дома, таким образом оказывает давление на украинских политиков и требует помощи в расследовании против демократов, передает "ТВ Центр".

"Идея о том, что жизненно важная военная помощь будет отозвана по такой явно политической причине, по причине обслуживания президентской кампании по переизбранию, является феноменальным нарушением президентских обязанностей", - сказал председатель Комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф.

В Белом доме поспешили оправдаться и связали задержку денежных траншей с коррупцией на Украине. Там эту проблему и не пытаются скрывать.

Накануне депутаты приняли закон о вознаграждениях для обличителей коррупционеров. Десять процентов от украденной суммы достанется тому, кто предоставит доказательства финансовых махинаций. Показательно на этом фоне выглядит еще одна инициатива законодателей. В Раде создали комиссию по вопросам территориальной целостности, деоккупации Крыма и Севастополя и межфракционное объединение "Кубань". На поддержку украинцев, живущих на этих территориях, депутаты запросили средства из бюджета, но как их будут расходовать, никто не пояснил. Эксперты считают, что на волне псевдопатриотизма нажиться очень легко.

На острие борьбы с коррупцией сейчас новый прокурор Руслан Рябошапка. Бурную реакцию главы надзорного ведомства вызвала недавняя переписка депутата от президентской партии "Слуга народа" Вячеслава Медяника с неким бизнесменом, где собеседники кодовыми словами про "сахар" и "океан" договаривались о помощи с уголовными делами.

Впрочем, некоторые считают деятельность генпрокурора лишь видимостью. Многие расследования основаны на догадках и предположениях и не несут реальной угрозы уголовного преследования для фигурантов. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, которая тоже попала в поле зрения Рябошапки, назвала его выгодополучателем Майдана.

Так или иначе, Зеленскому, который обещал избирателям жесткую борьбу с коррупцией, придётся отвечать за слова. В наскоро созданной партии "Слуга народа" признают, что в их ряды попали сомнительные личности. В пятницу в Раде началось обсуждение бюджета, и перед президентом встала дилемма: начать чистку и потерять безоговорочную поддержку депутатов или попрощаться с высокими рейтингами и народной поддержкой.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".