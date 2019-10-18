Ветерана в Северной Осетии выселяют из новой квартиры

История получила широкий резонанс

В Северной Осетии выясняют обстоятельства скандальной истории. Там 95-летнюю пенсионерку, ветерана тыла, обязали освободить новую квартиру, куда она переехала по программе переселения из аварийного жилья. Спустя время выяснилось: жилплощадь принадлежит другому человеку. Ветерану предложили съехать. Вот только возвращаться некуда.

В годы Великой Отечественной Тайбат Гибизова, как и тысячи женщин и подростков, делала всё, чтобы война кончилась как можно быстрей - работала в тылу, на линии фронта - рыла окопы. Сейчас ей 95 лет. Не видит, не слышит и не может передвигаться самостоятельно. За пенсионеркой ухаживают родственники. Два года назад она переехала из старого барака в новую просторную квартиру по программе переселения из аварийного жилья. Но потом выяснилось, что жилплощадь уже принадлежит другому человеку, передает "ТВ Центр".

Разбираться пришлось родственникам ветерана. Законный владелец жилплощади оказался человеком совестливым и дал семье время на переезд - до весны. Но возвращаться пенсионерке некуда. Старый деревянный барак, где она жила раньше, давно снесли. Между тем, к ситуации подключилась прокуратура и Следственный комитет. Как выяснилось в ходе проверки, в местной администрации документы о переселении Тайбат Гибизовой просто потеряли.

Прокуратура уже направила иск в суд. Местных чиновников обяжут предоставить пенсионерке жилье вне очереди. Также правоохранители намерены найти и наказать виновников того, что права ветерана были грубо нарушены.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".