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Появились подробности задержания сотрудников ОМВД "Дорогомилово"

12:03
  • пятница
  • 18 октября 2019

Следователи устанавливают все детали преступной схемы

В Москве задержаны два высокопоставленных сотрудника отдела МВД по району Дорогомилово. Начальника и его заместителя взяли с поличным при получении крупной взятки.
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

Как сообщили в пресс-центре ведомства, речь идет о трех с половиной миллионах рублей. Но это лишь часть незаконного вознаграждения. Общая сумма, по предварительным данным, должна была составить 12 миллионов. Материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы.

Сейчас следователи устанавливают всех участников преступной схемы. И, как сообщает информагентство ТАСС, обыски начались в управлении внутренних дел по Западному административному округу. ФСБ изучают документацию, которая может быть связана с задержанием руководства отдела Дорогомилово.

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