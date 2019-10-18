Появились подробности задержания сотрудников ОМВД "Дорогомилово"

Следователи устанавливают все детали преступной схемы

В Москве задержаны два высокопоставленных сотрудника отдела МВД по району Дорогомилово. Начальника и его заместителя взяли с поличным при получении крупной взятки.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, речь идет о трех с половиной миллионах рублей. Но это лишь часть незаконного вознаграждения. Общая сумма, по предварительным данным, должна была составить 12 миллионов. Материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы.

Сейчас следователи устанавливают всех участников преступной схемы. И, как сообщает информагентство ТАСС, обыски начались в управлении внутренних дел по Западному административному округу. ФСБ изучают документацию, которая может быть связана с задержанием руководства отдела Дорогомилово.